Президент обещает интернет четвертого поколения в каждое село.

Об этом он заявил на встрече с учеными в Киевском политехническом институте, передает со ссылкой на .

"Интеллектуальный мир открыт для украинской молодежи ... Надо знать украинский, английский языки. Чтобы имели возможность учиться даже в сельской школе", - сказал он.

Порошенко вспомнил об "очень амбициозной" программе сельской медицины.

"Которая предусматривает интернет связь четвертого поколения в каждом украинском селе. Будет три объекта: школа, больница и сельский совет. Чтобы ученик сельской школы, если он талантлив, создать ему все условия для доступа к интерактивным занятиям лучших преподавателей мира", - заявил он.

"Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ученые вынуждены были покидать Украину", - добавил Порошенко.

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