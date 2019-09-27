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|Какой будет погода в октябре: синоптик шокировал прогнозом
|27.09.2019 14:19
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Начало октября порадует украинцев теплой погодой.
Об этом "" рассказал народный синоптик Владимир Деркач, передает .
По его прогнозу, конец сентября принесет в Украину похолодание и дожди.
"Третья декада сентября начнется с похолодания и дождей, вероятно, сильных. Правда, в последние дни сентября столбики термометров постепенно начнут подниматься. Но это потепление будет сопровождаться дождями", - сообщил он.
Деркач рассказал, что начало октября порадует нас хорошей погодой, правда, возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки.
Во второю декаду ожидается короткое потепление - "бабье лето". В конце этой декады придет похолодание, по ночам возможен даже небольшой холод, днем воздух будет немного прогреваться. Это похолодание продлится до начала третьей декады октября, после чего основательно потеплеет.