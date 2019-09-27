Начало октября порадует украинцев теплой погодой.

Об этом "" рассказал народный синоптик Владимир Деркач, передает .

По его прогнозу, конец сентября принесет в Украину похолодание и дожди.

"Третья декада сентября начнется с похолодания и дождей, вероятно, сильных. Правда, в последние дни сентября столбики термометров постепенно начнут подниматься. Но это потепление будет сопровождаться дождями", - сообщил он.

Деркач рассказал, что начало октября порадует нас хорошей погодой, правда, возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки.

Во второю декаду ожидается короткое потепление - "бабье лето". В конце этой декады придет похолодание, по ночам возможен даже небольшой холод, днем воздух будет немного прогреваться. Это похолодание продлится до начала третьей декады октября, после чего основательно потеплеет.

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