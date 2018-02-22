Российский не будет требовать от Нафтогаза оплатить газ, поставленный на оккупированную территорию Донбасса.

прекратил выставлять соответствующие накладные Нафтогазу с начала 2018 года, передает со ссылкой на .

Скорее только, такое решение связано с проигрышем российской компании в Стокгольмском арбитраже прошлого года

Ранее потребовал от Нафтогаза $ 1,3 млрд за прокачанный на захваченную часть Донбасса газ.

Ежегодные поставки российского газа на неподконтрольные Украины территории Луганской и Донецкой областей составляют около 2 млрд кубов. Поставка началось в 2015 году в одностороннем порядке по решению Газпрома.

НАК " Украины" победил в Стокгольмском арбитраже по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Арбитраж полностью отклонил требования Газпрома по положению "бери-или-плати" на $56 млрд в 2012-2017 годах. Также суд снизил цену российского газа для Украины во II квартале 2014 году до $352 за тыс. куб. При этом уверен в своей победе в суде и заявил, что Украина должна заплатить $2 млрд, а договор 2009 года остается в силе до 2019 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира