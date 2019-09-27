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|Паника в Харькове: в мусорке нашли окровавленную голову
|27.09.2019 15:33
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На жуткую находку наткнулся харьковчанин, решивший выбросить в мусорку стаканчик из-под кофе, пишет со ссылкой на .
Отойдя от испуга, он присмотрелся и увидел, что в ведре для мусора лежит отрезанная баранья голова. Плитка перед ведром была вся заляпана кровью.
Поскольку все это зафиксировано в районе Центрального рынка, скорее только кто-то на мясных рядах решил не заморачиваться вопросами утилизации отходов и просто выбросил «лишнее» куда попало.
В комментариях пользователи, несмотря на довольно жуткую картину, оставили под публикацией в группе «Типичный Харьков» шутливые реплики.
«Барашек Шон», «У кого-то жена ревнивая», «Или просто не хватило мяса на шаурму», «Колдуны колдуют», – пишут харьковчане.