Мариуполец Александр Гуров первым между украинских боксеров получил шанс стать чемпионом мира. 22 февраля 1997 года в Штатах встретился с американцем Нейтом Миллером. Тот четвертый раз защищал титул WBA в первом тяжелом весе.

После равного стартового раунда, во втором начал пропускать. Трижды оказывался в нокдауне и рефери остановил поединок - технический нокаут,передает со ссылкой на .

В декабре 2005 года проиграл нокаутом в первом раунде в бою за титул чемпиона Европы британцу Дэвиду Хэю - в будущем чемпиону мира в двух весовых категориях. Всего на профи-ринге Гуров провел 49 боев. 42 выиграл, 36 нокаутом. Шесть проиграл и один свел вничью.

Первым украинцем во времена Независимости чемпионом мира стал . 26 июня 1999 года он отобрал титул WBO в супертяжелом весе у британца Херби Хайда.

Мариуполец Александр Гуров получил шанс стать чемпионом мира через шесть лет - 1 марта 2003-го. Опять его не использовал - уступил техническим нокаутом в восьмом раунде французу Жану-Марку Мормеку. Завершил карьеру в октябре 2012 года - нокаутировал в первом раунде непобежденного бразильца Эдсона Борхеса. Самое большое достижение - титул чемпиона Европы. Нейт в следующем поединке уступил французу Фабрису Тьоззо, после чего на чемпионский уровень больше не выходил.

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