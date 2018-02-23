Великобритания обеспокоена тем, какую угрозу представляет Россия для Украины и в целом для Европы, передает со ссылкой на . Об этом сказала Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Джудит Гоф во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым. Об этом сообщает пресс-служба .

"Джудит Гоф отметила, что Великобритания обеспокоена тем, как разворачивается инициированная Россией гибридная война, и обеспокоена тем, какую угрозу представляет Россия для Украины и в целом для Европы. В этом контексте стороны констатировали необходимость продолжения санкций против России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники также обсудили ситуацию, которая произошла на востоке Украины и в Крыму в результате российской агрессии.

Затронули стороны и вопросы усиления сотрудничества между Украиной и Великобританией в секторе безопасности и обороны. Отдельное внимание собеседники уделили обсуждению вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины согласно стандартам .

"Великобритания, как и многие страны , одобрительно относится к поддержанного проекта закона "О национальной безопасности Украины", согласно которому в Украине будет введена европейская модель сектора безопасности и обороны", - подчеркнула британский посол.

Стороны также уделили внимание обсуждению интенсификации сотрудничества между нашими странами в вопросах кибербезопасности.

"Это является актуальным не только для Украины, но и для всех ведущих стран мира. Мы готовы и заинтересованы в сотрудничестве в формате совместных проектов", - отметил .

Кроме того, собеседники обсудили вопрос имплементации подписанного президентом Украины на заседании Военного кабинета закона о реинтеграцию Донбасса. Так, посол

"Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». В свою очередь, подчеркнула, что Великобритания и в дальнейшем готова "поддерживать Украину в ее стремлении защитить свою свободу и независимость и стать процветающей демократической европейской страной".

Напомним, президент Украины 20 февраля 2018 года подписал закон о реинтеграцию Донбасса. Документом предусматривается, что Россия признается оккупантом, расширяются полномочия по применению Вооруженных сил в мирное время, от АТО будет переход к "вооруженной помощи" , создается новая военная вертикаль, которая получает полномочия, похожие на те, которые предоставляются при введении военного положения, разрешается перемещать товары через линию разграничения.

Ранее, 5 февраля, президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) относительно законопроекта о нацбезопасности.

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