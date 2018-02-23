В Швеции ектремал получил серьезные травмы после прыжка с 24-го этажа, когда у него не раскрылся парашют.

Мужчина совершил прыжок с 24-этажного небоскреба в Стокгольме. За трюком с земли наблюдали его друзья и снимали на видео,передает со ссылкой на .

Когда парашют не сработал, экстремал упал на асфальт с высоты в 75 метров. Мужчину забрала "скорая". По словам медиков, травмы серьезные, но не жизни угрожают.

Шведская полиция объяснила, что прыгать с крыш с парашютом законом не запрещено Однако это зависит от того, открыт ли доступ на крышу дома для всех.

Каскадер Ал из Швеции исполнил смертельно опасный трюк перепрыгнул через суперкар, который несся навстречу со скоростью 130 км/ч. Если бы он ошибся, то мог погибнуть или остаться калекой.

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