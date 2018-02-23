Компания показала свой новый универсал V60.

Автомобиль построили на модульной платформе SPA. Длина новинки - 4,7 м. Колесная база - 2,8 м, передает со ссылкой на .

В V60 уменьшили углы наклона стоек крыши. Появились фирменные светодиодные фары типа "молот Тора". Объем багажника - 529 л. Если сложить задние кресла, объем увеличится до 841 л.

В салоне - виртуальная панель приборов, большой тачксрин мультимедиа. Среди навигаций - система полуавтономного вождения и Wi-Fi. В оснащение вошла система предотвращения столкновений City Safety с функцией автоматического торможения.

Линейка силовых агрегатов состоит из бензиновых моторов T5 и T6. Мощность двигателей 225 л.с. и 275 л.с. в соответствии. До 100 км авто разгоняется за 3,5 с. В линейку также вошли дизелей D3 и D4 мощностью 135 л.с. и 165 л.с.

V60 также получит две гибридные силовые установки T6 мощностью 340 л.с. и T8 мощностью 390 л.с. Гибрид сможет разогнаться до "сотни" за 4,5 с.

Продажи автомобиля стартуют в третьем квартале 2018. Стоить V60 от 35 тыс. Кроме того, можно оформить "подписку" на авто и пользоваться им по 600 в месяц.

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