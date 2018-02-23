В Харькове в пределах улицы Шатиловская произошел прорыв на теплотрассе,передает со ссылкой на .

Прорыв произошел сегодня утром, около 10:15. Вследствие поломки без тепла, а частично и без горячей воды остались 300 домов в двух районах города.

"Это магистральная трасса от ТЭЦ-5. Сейчас откачивают воду, раскрывают теплотрассу, обследуют, насколько серьезна авария. На устранение аварии нормативом предусмотрено от 8 до 12 часов", - сообщил представитель КП "Харьковские теплосети".

Авария оставила без тепла 266 домов в Киевском районе и 89 в Шевченковском, а также 7 детских садов, 6 школ и 19 больниц.

Коммунальщикам нужно быстро отремонтировать поломку, ведь по прогнозам синоптиков в Украине будет холодно до конца марта. В середине месяца ожидаются сильные морозы.

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