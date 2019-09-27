Неполитические Сводки
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|Боевики на Донбассе устраивают облавы на "отказников"
|27.09.2019 15:51
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Боевики на оккупированном Донбассе устроили настоящий беспредел, которого не было уже давно, сообщает , передает .
Так, по данным разведки, террористы под видом мер по борьбе с «Диверсантами» ограничили перемещение гражданских лиц и автотранспорта.
«Сотрудники так называемых «правоохранительных органов» задерживают людей без паспортов «ЛНР»/»ДНР», подозревая их в нелояльности к оккупационному режиму», — говорится в сообщении.
Кроме того, украинцам на Донбассе террористы подают искаженную информацию о том, что Украина якобы готовит террористические атаки.
«Таким образом соперник пытается навязать обществу убеждение о намерениях Украины «силовым путем решить конфликт на Донбассе», а также усилить антиукраинские настроения между местного населения», — подчеркивается в сообщении.