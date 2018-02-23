Украинская биатлонистка Валентина Семеренко жестко высказалась в адрес тренерского штаба женской сборной.

На странице "UA: Биатлон" в Facebook Семеренко оставила ряд критических комментариев в связи с решением тренерского штаба во главе с Урошем Велепецем не включить ее в состав женской эстафеты,передает со ссылкой на .

"Знаете, болельщики, просто у нас не команда, а просто ж.... Не верьте ни одному слову, это просто ложь. Тренер даже собрание не провел и не сообщил, почему так кинул меня. Ни Ира (Варвинец Прим.), ни Меркушина не попадала, все гонки бежали хуже меня. Так больно и обидно, когда врут тебе в глаза.

Даже Урошу написала - проведите собрание и объясните. Он струсил, чтобы мы его не побили. Он даже сам сказал, что струсил. Вот так все вкратце, но поверьте, теперь я просто не буду молчать, обидно, больно, как разбивают твою мечту, твою работу!", - написала Семеренко.

"Все молчат просто. А взять Пидгрушную, взять Абрамову - как Урош и Меркушин (отец Анастасии Меркушиной Прим.) хлопали в ладоши, что у них вышло их выкинуть с команды, как было больно на это все смотреть. А они радовались!

Посмотрите, где они! Когда было такое, при Хвостенко, при Петровой такого не было, чтобы так вслепую по спортивному принципу кидали! Кто сильный? Варвинец? Меркушина? Велепец с Меркушиным провели контрольную между Леной (Пидгрушной Прим.) и Настей (Меркушиной Прим.). Если они отбирались в эстафету, могли и нам сказать, я бы масс-старт не бежала бы, а отбиралась в эстафету. Все в нычку, если бы Лена не проиграла бы на те 25 секунд, то и Вита не бежала бы", - также написала украинская биатлонистка.

"Со своими тренерами был и будет результат, при Зоце какой был результат у меня! Просто шикарный", - добавила Семеренко.

На Олимпиаде-2018 украинские биатлонистки не завоевали ни одной медали. Сегодня наши девушки провалили эстафету, финишировав на 11-м месте. У Украины остался последний шанс на награды в биатлоне в мужской эстафете, которая состоится 23 февраля в 13.15 по .

В активе нашей команды пока единственная медаль золото фристайлиста Александра Абраменко.

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