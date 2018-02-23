22-го февраля в селе Лежница Иваничивского района Волынской области нашли повешенным 20-летнего Станислава Кузбакова из Нововолынска. Мужчину искали около 2 недель,передает со ссылкой на .

"В 8:08 местная жительница Лежницы позвонила в полицию и рассказала, что со своего земельного участка увидела повешенное тело. Говорит, что накануне не видела его. Судебно-медицинский знаток осмотрел тело, следов насильственной смерти не обнаружил. После вскрытия будем знать время смерти", - сообщил начальник Иваничивского отдела полиции Игорь Дорохольский.

9 февраля Станислав ушел из дома и не вернулся. Его разыскивала полиция, на помощь привлекали и общественность. 14 февраля они объехали все дачные массивы в районе, окружающие леса и населенные пункты. Поиски проводили и в селе, где нашли тело. Сестра мужчины рассказывала, что он за два дня до исчезновения приехал из России, был там на заработках. Из дома ушел без телефона и документов. Удалил все контакты с мобильного и профили из социальных сетей.

Тело Станислава нашли на черешне. Дерево находится за домом, который принадлежит его семье. Долгое время семья проживает в Нововолынске, а это дом сдают. Местные жители рассказывают, что мужчину нашли повешенным на толстой веревке, высоко на дереве. Был одет в ту же одежду, в которой ушел из дома. Возле дерева лежал рюкзак, в котором была небольшая сумма денег. Говорят, что только не были одеты очки, которые носил из-за плохого зрения. О мужчине отзываются как о добром и порядочном. Рассказывают, что он приезжал последний раз в Лежницу осенью прошлого года.

"Как обычно, утром пошла выносить воду за дом, подняла голову и смотрю - на дереве висит тело. Черешня находится за домом через два дома от моего. Когда увидели, во что одет парень, сразу подумали, что это может быть Стас. Его больше десяти дней искали, и в селе также. И за эти дни никто не замечал ничего подозрительного. Мы ежедневно ходим в туалет на эту территорию и периодически выбрасываем здесь мусор, и не видели раньше там никого. Не верится, что тело могло там так долго висеть и мы не замечали ", - говорит местная жительница.

Правоохранители открыто уголовное производство, выясняют все обстоятельства дела.

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