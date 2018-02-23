анонсировала повышение стоимости пассажирских перевозок. Цена вырастет на 24%,передает со ссылкой на .

"Мы обратились в Министерство инфраструктуры как к регулятору пассажирских тарифов на железной дороге с просьбой о необходимости повышения тарифов в два этапа. Это - в апреле на 12%. Осенью еще на 12%, вероятнее только в октябре", - сообщил Громадському исполняющий обязанности главы правления УЗ Евгений Кравцов.

Он добавил, что планирует провести работу между пассажиров для разъяснения разницы между поездами и уровнем их комфорта.

В конце января сообщала, что в 2018 году планирует повысить стоимость пассажирских перевозок на 20%. Полученные деньги пойдут на специальный инвестиционный счет.

Функцию "лист ожидания" добавят к сервису продажи билетов на сайте Укрзализныци в этом году, сообщил и. о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов. Теперь пассажиры смогут покупать билеты на нужные им направления, даже если их уже нет в открытой продаже.

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