9-летнего мальчика пытались похитить в одном из сел Дергачевского района Харьковской области вечером 21 февраля,передает со ссылкой на .

Инцидент произошел на детской площадке. Неизвестный мужчина схватил ребенка, натянул ему на голову шапку, закрыл рот и потащил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Вечером в одном из сел района неизвестный мужчина схватил на детской площадке ученика 4 класса местной сельской школы, натянул на голову шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть. Отец 9-летнего мальчика увидел, как его сына волокут подальше от детской площадки. Он сразу бросился на помощь. Спас сына, задержал обидчика и вызвал полицию", - говорит руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий.

45-летнего злоумышленника задержали. Мужчина ранее уже был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних и в октябре 2017 вернулся из мест лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. Следователи проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Одесские правоохранители задержали группу иностранцев, которые похитили 17-летнего юношу и требовали от отца за возвращение ребенка выкуп. 3 похитителей - иностранцы, которые учатся в Одессе.

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