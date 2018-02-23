Сборная Беларуси завоевала "золото" в женской эстафете на Олимпийских играх. "Серебро" - в Швеции, "бронза" - у Франции.

провалилась, заняв 11-е место,передает со ссылкой на .

Еще на первом этапе Ирина Варвинец зашла на штрафной круг. То же впоследствии повторила и Виктория Семеренко. В это время Украина вообще шла на предпоследнем 17 месте. Немного подтянула нашу сборную Юлия Джима, которая быстро бежала и удачно стреляла. Юля сократила отставание до 1 мин. 6 с и передала эстафету десятой.

К сожалению, Анастасия Меркушина хотя и стреляла без штрафа, но потеряла еще одну позицию - 11 место.

Кроме Украины провалился еще один любимец. Звездная сборная Германии финишировала лишь восьмой.

Это была последняя женская гонка Олимпиады. Украинки ни разу не смогли финишировать даже в шестерке лучших.

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