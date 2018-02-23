Между селами Булахов и Савин Козелецкого района Черниговской области в автомобиле сгорел мужчина. О происшествии в полицию сообщил 59-летний житель Козелецкого района.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они действительно обнаружили обгоревший автомобиль Daewoo Lanos, в котором находился труп. Удалось выяснить, что автомобиль принадлежит 72-летнему киевлянину, пишет ЧЕline со ссылкой на собственные источники в полиции,передает со ссылкой на .

При осмотре места происшествия также обнаружена записка, в которой мужчина попрощался с родными и просит никого не обвинять в его смерти.

Труп направлен на экспертизу, потому что выявить путем осмотра, кто именно это был, невозможно.

Напротив остановки близко арочный моста на о. в Запорожье легковой автомобиль врезался в столб и загорелся. Владелец автомобиля сгорел вместе с авто. Труп опознали только к вечеру - это был судья апелляционного суда Запорожья 33-летний Евгений Иванов.

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