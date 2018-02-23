В января 2018 года приготовить борщ было почти на 50% дороже, чем в января прошлого года. Стоимость кастрюли традиционного украинского блюда месяц назад составила около 100 грн,передает со ссылкой на .

"По среднестатистическим ценам государственного мониторинга свинина с костью стоит 66,2 грн за 600 г, свекла - 3,5 грн за 500 г. Картофель продавали за 3,2 грн за 500 г, капусту - 1,5 грн за 300 г. Моркови и лука необходимо было по 200 г. Это стоило 1,5 и 1,1 грн соответственно. За 250 г сметаны платили 12,8 грн", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, кастрюля борща в январе 2018 года обошлась украинцам в 89,8 грн.

"По данным Госстата в январе прошлого года блюдо стоило 61 грн. Борщ за год подорожал на 28,8 грн, или на 47%. Свинина добавила 23,5 грн, сметана - 2,5 грн, свекла - 1,5 грн. Морковь подорожала на 60 коп., лук - на 20 коп., капуста - на 30 коп., картофель - на 20 коп.", - говорит Дорошенко.

Украинский борщ в ноябре 2017 года стоил 81 грн. За два месяца он стал дороже почти на 9 грн, или 11%.

"Осенью снижалась мировая цена на свинину, что привело к временному снижению ее стоимости в Украине. Но курс доллара быстро откорректировал этот тренд. Увеличение дотаций агросектора будет влиять на умеренный рост цен на продукты. До самих аграриев дойдет не более половины денег, предусмотренных в государственном бюджете. Поэтому аграрные дотации более эффективно будет пустить на компенсацию снижения ставки на продукты с 20% до 13%", - подытожил знаток.

В января 2018 года наблюдался рост экспорта свинины и мяса птицы. Украина экспортировала 19,69 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов. Эта цифра существенно превышает показатели, зафиксированные в январе 2017 года.

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