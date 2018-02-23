Грузовик с 8 тоннами замороженных котлет вчера застрял посреди дороги возле поселка Колоденка Ровенской области.

Машина находится очень близко к линии электропередач, потому трудно установить кран, чтобы ее вытащить, передает со ссылкой на .

Очевидец событий Александр говорит, что происшествие произошло из-за того, что дорога была очень скользкой и с крутым поворотом.

"Там проехало 5 тыс. авто и только он туда въехал. Поэтому нельзя говорить, что причина в гололеда. Скорее только водитель не учел дорожную обстановку", - говорит заместитель начальника службы автодорог области Николай Козачок.

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