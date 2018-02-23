Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Ранее в допинг-пробе Крушельницкого обнаружили следы мельдония, а вскрытие второй пробы подтвердило данный факт,передает со ссылкой на .

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль зимних Игр-2018 в дабл-миксте. В поединке за третье место российские керлингисты одолели Норвегию - 8:4. Это первое олимпийское достижение керлингистов в истории России.

Мельдоний попал в список запрещенных препаратов с 1 января 2016 года.

13 февраля на Олимпиаде-2018 был зафиксирован первый положительный допинг-тест.

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