По данным Госстата в Украине на январь 2018 года зарегистрировано 378,9 тыс. безработных. Это на 50,1 тыс. человек меньше, чем было в январе прошлого года,передает со ссылкой на .

"Украинцы стали чаще находить работу. Кроме того, количество населения за 2017 год уменьшилось на 200 тысяч. Вполне логично, что между них были безработные. В то же время увеличилось количество трудовых мигрантов за границу", - рассказала Татьяна Пашкина, HR-эксперт rabota.ua.

По ее словам, на рынке труда больше производственных вакансий. Нужны менеджеры по продажам, операторы контакт-центров, водители, курьеры. Меньше ищут секретарей или ассистентов. В востребованные программисты.

"Работодатели ищут молодых специалистов без опыта работы. Считают, что это новая кровь для компании. Проблема в том, что студенту без дополнительных курсов или стажировок трудоустроиться по специальности очень трудно", - говорит Татьяна Пашкина.

В десятку регионов с самыми большими зарплатами неожиданно вошли шесть западных областей.

"Львов занял второе место после . За 2017 год зарплата киевлян увеличилась на 21%. На 18% выросли зарплаты во Львове. Больше на 14% получили работники в Одессе. В Харькове и Днепре зарплата выросла на 13%", - отметила знаток.

В Украине более 100 тыс. человек не работают, потому что разочаровались в поиске работы.

"Те, кто хотели трудоустроиться, уже нашли работу или на пути к ней. Так, вакансии есть в интернете или в центрах занятости. Для зрелых специалистов лучший канал рудоустройства - рекомендации от знакомых. Кроме того, объявления о работе часто размещают в местных бесплатных газетах. Приятно удивилась, когда на Закарпатье по местному радио каждые 25 минут рекламная вставка начиналась и завершалась объявлением с предложением работы", - говорит Татьяна Пашкина.

В следующем году ситуация на рынке труда будет стабильной.

"Производство будет расти. Программирование тоже покажет прирост на 30%. Правда существует опасность принятия спекулятивных законов к выборам 2019 года. Может сложиться прошлогодняя ситуация, когда минималку повысили вдвое к 3200. В результате инфляция в конце года увеличилась до 13,6%", - подытожила Пашкина.

Психологи установили, что заработки в среднем $ 95 тыс. в год позволят человеку быть довольным жизнью. Ученые считают, что для эмоционального равновесия довольно получать $ 60 тыс. в год. Средняя зарплата в Украине составляет 8777 грн. Это в 15 раз меньше уровня "эмоционального комфорта" или почти в 24 раза ниже "уровня счастья".

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