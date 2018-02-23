Утром 22 февраля 2014 самооборона Майдана зашла в резиденцию "Межигорье" беглого президента Виктора Януковича.

После появления информации, туда нахлынуло много посетителей,передает со ссылкой на .

Gazeta.ua вспоминает, как украинцы впервые увидели всю роскошь и безвкусица беглеца.

Резиденция "Межигорье" принадлежала государству с 1935-го по 2007-й годы. Находится в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. передало его обществу "Танталит", которое возглавлял "регионал" Павел Литовченко. Он отдал землю уже в аренду сыну Януковича.

Экс-президент постоянно развивал свое поместье - открыл ферму, зоопарк, лабораторию проверки пищи. На берегу Днепра установили дебаркадер.

22 февраля Янукович покинул , в его резиденцию пустили журналистов, для которых охрана "Межигорья" провела экскурсию. Затем туда стали пускать всех желающих.

Часть вещей Виктора Януковича стали музейными экспонатами - их выставляли в Национальном художественном музея. Но некоторые ценные вещи пропали и виплилил на различных аукционах или частных коллекциях. Например алкоголь из резиденции до сих пор продают в Лондоне, в магазине Hedonism Wines российского бизнесмена Евгения Чичваркина.

Несколько вещей из резиденции Януковича стали стали легендарными:

Пеньки - по ним он прыгал перед прессой, демонстрируя, как поддерживает свою физическую форму.

Золотой батон - полноразмерный макет хлеба из золота, который Януковичу подарили чиновники ПАО "Хлеб ".

Страусы - в интервью в 2016 году Янукович заявил о животных: "Ну они жили там. Они просто жили там. Мне что, закрыть глаза и ходить, ничего не видеть?"

По данным спикера спикер Верховной Рады , еще 19 февраля 2014 года начал собирать и вывозить ценные вещи. Об этом он сообщил на судебном заседании по делу о государственной измене Януковича.

был избран президентом Украины в 2010 году. Бежал в Россию в феврале 2014-го после массовых расстрелов участников Революции достоинства в центре .

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