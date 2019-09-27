«Нужно поздравить Сергея Пашинского с новосельем, ведь он осуществил свою мечту и перебрался на постоянное место жительства в Арабские Эмираты», пишет на своей странице в адвокат Михаил Шнайдер, передает .

«Тем более, что наш "Герой" совсем недавно приобрел шикарнейшую виллу в Дубае, на самом берегу тёплого Персидского залива. И он с лёгкостью может себе это позволить. Ведь за время своего пребывания у власти Сергей Владимирович стал... долларовым мультимиллионером», - пишет адвокат. По его словам, всё это выглядит печально. Вместо шикарных курортов Пашинский должен отдыхать где-нибудь в шахте в Волынской или Львовской области и отрабатывать каждую копейку, которую он украл из карманов украинцев. Впрочем, адвокат надеется, что когда-нибудь это произойдёт, поскольку принцип бумеранга никто не отменял. Пользователи прокомментировали его пост.

«Ничего ему не будет, давайте не будем строить иллюзий. , Гонтарева, Пашинский, Парубий, да они с нас смеются», «Читаю и чувствую себя представителем дураков в квадрате! Мало того, что мы позволили этой нечисти нас обокрасть, так ещё, уже зная это, позволили выехать за рубеж вместе с похищенным!», «Молодец!!!!!! Вот так нам и надо!!!! Нажрались мяса, напились крови... И на фиг.. жить по-людски.. А мы ждём справедливости, наказания виновных... Хотели бы, давно уже всех сгребли, и судили», - написали подписчики.

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