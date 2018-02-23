По информации Национальной полиции от домашнего насилия ежегодно страдает около 3 млн детей

В Украине уже больше месяца действует новый закон о противодействии домашнему насилию. Он ввел "срочное запрещающее предписание", которым полицейские могут запретить обидчику проживание в одном помещении с потерпевшим, даже если это его собственность,передает со ссылкой на .

Но уровень семейного насилия остается высоким. В прошлом году полиция зафиксировала 110 тыс. обращений по фактам семейного насилия.

В , Одессе и Северодонецке начали работать мобильные группы противодействия семейному насилию.

Рукоприкладство чаще только встречается в семьях, где не могут похвастаться развитым интеллектом. Но подобная практика отнюдь не редкость между интеллигентных верств населения. Жестоких мужчин объединяет стремление контролировать поведение жены, добиваться от нее послушания, наказывать за проступки таким вот варварским способом.

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