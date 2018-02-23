Президент 20 февраля подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", называемый ,передает со ссылкой на .

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал, что Антитеррористическая операция на Донбассе завершается, ей на смену придет операция Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.

Корреспондент.net разбирался, что теперь будет на Донбассе по закону о реинтеграции Донбасса.

Главные изменения по закону о реинтеграции

1. АТО закончилась. После публикации закона военная операция на Донбассе будет называется "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии".

2. Россия напала на Украину. Теперь это закреплено законом. Россия определяется агрессором и оккупантом частей Донецкой и Луганской областей. Какие именно территории - определит президент по представлению .

3. Боевиков нет. Вооруженные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик" называются "представителями оккупационных администраций России".

4. Командуют военные. Командование переходит от Антитеррористического центра к Объединенному оперативному штабу Вооруженных сил. Руководителя штаба вскоре назначит президент. Это будет человек с военным опытом, сказал Муженко.

5. Больше полномочий у армии. Закон вводит понятие "зон безопасности" - полос вдоль линии разграничения. Там все силовики - армия и полиция - будут иметь расширенные полномочия. Они могут применять оружие и спецсредства по отношению к тем, кто нарушает закон или пытается нелегально попасть в "зону противодействия агрессии".

6. Когда закончится. Конечной целью законом определяется "освобождение этих территорий и восстановления конституционного порядка на них, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате агрессии , укрепление независимости, государственности, обеспечения единства и территориальной целостности".

7. Документы ЛДНР не признаются. Оформленные в оккупированных районах документы не признаются, в том числе соглашений о купле-продаже. Собственность остается за теми, за кем была в мирное время. Признаются только свидетельство о рождении и о смерти.

Реакция сторон на реинтеграцию Донбасса

Россия. России Сергей считает, что закон о реинтеграции Донбасса является попыткой перечеркнуть минские соглашения.

По словам российского министра, закон "допускает и даже поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины". Он отметил, что Россия считает это "абсолютно недопустимым".

В заявлении России говорится, что с помощью этого закона украинские власти пытаются переложить ответственность за происходящее в Донбассе на Россию.

"Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. пытается переложить ответственность за происходящее на востоке Украины на Россию", - говорится в комментарии по закону о реинтеграции.

Постоянный представитель России при Александр Лукашевич заявил, что закон о реинтеграции Донбасса нацелен на силовое решение конфликта.

В Госдуме России выпустили целое заявление, в котором говорится, что закон "прямо направленн против России" и говорит о желании "обезлюдить земли, на которых проживают несколько миллионов человек".

Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе также говорит о противоречии закона минским соглашениям и желании решить конфликт военным путем.

. Представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер говорит, что в законе ничего, отрицающего минские соглашения - либо им противоречащего.















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