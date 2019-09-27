Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил, что украинский президент во время встречи с ним в Нью-Йорке поднимал тему вступления Украины в Альянс, передает со ссылкой на .

"Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке несколько дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в ", - сказал он на пресс-конференции в Колумбийском университете.

Столтенберг добавил, что Зеленский сам инициировал обсуждение этого вопроса.

О сроках вступления Украины в пока ничего не известно.

"Для Украины важно провести реформы - модернизировать и усиливать украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права", - добавил Столтенберг.

поддерживает политику санкций против России. Но не стремится к ее изоляции.

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