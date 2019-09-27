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|Начали строить мост в Станице Луганской
|27.09.2019 18:00
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24 сентября Украина начала строить временный мост через реку Северский Донец в городе деревня Луганская Луганской области. По нему проходит единственный путь контрольно-пропускного пункта, который объединяет свободную Украину и оккупированные территории, передает со ссылкой на .
Войска на километр от моста в обе стороны развели 26 июня. С тех пор здание пытаются восстановить. Ежедневно по нему переходят более 10 тыс. человек.
Работы у моста выполняют представители ООО "Укртрансмост", три пиротехнические группы спасателей и работники райавтодора. Они собрали металлическую опору временного моста и укладывают настил на пешеходную часть.
- близко от моста российско-оккупационные войска и их наемники начали сжигать ветви деревьев, автомобильные шины и мусор. В связи с возможным нахождением взрывоопасных предметов это может спровоцировать взрыв, - говорит 53-летний Юрий Золкин, глава Станично-Луганской военной администрации.
Боевики на своей стороне не проводят ремонтные работ. На мосту дежурят люди в военной форме российского образца, но без оружия.
Закончить ремонт обещают к концу октября.