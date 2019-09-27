Депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа", в прошлом телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, имеет между помощников модель 22-летнюю Марьяну Михолап, передает со ссылкой на .

На сайте указано, что Михолап работает у Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе. В прошлом году она окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика". Хотя сама признавалась, что "плохо видит себя в этом", сообщает "Радио ".

Еще учась в университете, Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка и предлагала свои услуги в качестве модели. В конце августа и в начале сентября этого года ее резюме модели были удалены из соответствующих сайтов.

В 2017-м Михолап участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина" и недавно активно снималась в фотосессиях. В частности, для известных брендов.

Народный депутат Марина Никитина от фракции "Слуга народа" взяла помощниками на платной основе своего мужа и визажистку. Депутат прошла по округу №82 в Запорожской области.

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