Падение доллара остановилось По теме: Украины на 27 сентября установил курс доллара на уровне 24,18 грн. Это на 6 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт , передает со ссылкой на . Евро подешевел на 3 коп. Стоит 26,45 грн. Курс российского рубля - 37 коп. В обменниках доллар покупают по 24,13 грн. Продают по 24,14 грн. За евро предлагают 26,38 грн. Продают по 27,47 грн. Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп. В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.











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