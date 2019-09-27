Беглый президент собирается вернуться в Украину. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк в Киевском апелляционном суде 23 сентября. Там оспаривают приговор по делу о государственной измене, передает со ссылкой на .

- Он находится на территории Российской Федерации временно, - говорит о Януковиче адвокат.

В окружении экс-президента заявили, что 24 сентября суд Европейского Союза отменил санкции против Януковича. На самом деле - решение касалось части санкций, срок действия которых уже истек: тех, что были введены в марте 2018-го на один год.

Европейские санкции против Виктора Януковича действуют шестой год. Ему запрещен въезд в страны-члены ЕС, активы в европейских банках - заморожены. Эти ограничения действуют до марта 2020-го.

24 января этого года Оболонский райсуд города заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.

Экс-президент бежал из Украины 23 февраля 2014-го. С тех пор живет в России.

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