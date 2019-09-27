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|Сгорел склад боеприпасов оккупантов
|27.09.2019 20:48
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В Куйбышевском районе оккупированного Донецкая утром 25 сентября сгорел склад боеприпасов боевиков. Его обустроили на заводе алюминиевых изделий, передает со ссылкой на .
- Осколки долетали до жилого сектора, - говорит 59-летняя Мирослава Кузьменко из Донецка. - Людей не эвакуировали, потому что нет пострадавших. Только сказали, где есть приемные пункты. В городе их открыли три, два - в школе, один - в доме культуры.
Оккупанты окружили ближайшие жилые сектора.
- Никого не выпускают даже с местной пропиской, - продолжает Кузьменко. - Общественный транспорт не ездит, боевики его разворачивают. Пожарных также не подпускают, потому что может быть еще серия взрывов.