Мировое общество подвинуло Украину на задворки.

Об этом заявил второй президент на Балто-Черноморском форуме, передает со ссылкой на .

"Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Помню 2007 год, где Путин на проблемах безопасности поставил крест. И в 2008 году это продемонстрировал на Грузии, на Осетии.

Теперь, сегодняшняя конференция. Больше политики пацифизма, чем прозвучало на ней, трудно было представить. А Украина вообще на задворках была. Будто-то мы там не существуем. Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы есть на европейской карте, так наверно бы и забыли. Вот, что страшное. И над этим надо думать", - сказал он.

"Мы говорим, что все вокруг виноваты. Весь мир. А мы? Мы себе во внутрь заглядываем? Или что мы делаем в Украине? Иногда задаю нескромны вопрос для себя: "Почему Украина никогда не была государством в полном понимании этого слова?". Ответ очень простой: давайте посмотрим на наш парламент, политический бомонд. Мы сами себя съедаем.

Если процесс будет так дальше идти, что каждый день: давай выборы президента, парламента, мы о жизни внутри страны вообще не говорим, как будто людей нету. Мы про экономику вообще забыли... Нас мир будет смотреть сквозь пальцы. Мол, украинцы только: дай", - заявил Кучма.

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