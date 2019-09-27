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|Трамп назвал слова Зеленского лучшим свидетельством своей невиновности
|27.09.2019 21:26
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Дональд Трамп заявил, что лучшим доказательством его невиновности являются слова президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Трамп написал в своем Twitter, передает со ссылкой на .
Трамп отметил, что Зеленский признал, что американский президент не оказывал на него давления во время июльского телефонного разговора.
" сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может! Байден же, будучи вице-президентом, вместе со своим сыном, напротив, заработали миллионы долларов путем запугивания президента Украины. Они также награбили миллионы в Китае. Это плохо!" - написал Трамп.
Ранее сообщалось, что июльский разговор президентов и Украины разоблачил сотрудник , который в течение недолгого времени работал в Белом доме.
писало, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора между президентами Украины и Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Американского лидера обвиняли в давлении на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.