Уникальное археологическое наследие Мексики, пирамида Чичен-Ица под угрозой. Причина в стремительном загрязнения атмосферы. Надписи на известняке, которым 4 тыс. лет, стираются под воздействием химических веществ в дождевой воде. В ближайшие 100 лет они могут полностью исчезнуть.

Об этом заявил биолог из Центра исследований атмосферы Национального автономного университета в Мехико Пабло Санчес, передает со ссылкой на .

"Известняк нельзя покрывать защитным слоем. Эти камни должны дышать, поглощая влажность и воду, следовательно герметик только ускорит их разрушения", - сказал ученый.

Ученые ищут альтернативные варианты защиты.

С такой же проблемой столкнулись на другом континент - Тадж-Махал в Индии быстро теряет свою белизна. Белый мрамор из которого построен мавзолей начал менять цвет на серовато-желтый. В этом обвинили нефтеперерабатывающий завод "Матхура", который находится в непосредственной близости от памятника.

Глен Дэш, американский археолог и специалист по древнеегипетской архитектуре, пришел к выводу, что равно расположения стен пирамид Гизы вдоль света было достигнуто через отслеживание теней в день осеннего равноденствия.

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