КП "Киевский метрополитен" задолжало компании "Укррослизинг" около 2 млрд грн. Это может помешать работе предприятия в обычном режиме.

"На сегодняшний день ситуация грозит тем, что нельзя проводить в обычном режиме предприятию всю его деятельность. Конечно метрополитен - это то предприятие, которое всегда имеет какой-то запас прочности."По требованию" нам дают возможность закупать необходимые детали. Но, скажем, живости предприятие нет. То есть, развития не имеет", - сообщила советник начальника метрополитена Наталья Макогон, передает со ссылкой на .

Сложившуюся ситуацию связывают с соглашением 2009 года, которую подписало КП "Киевский метрополитен" на поставку 100 вагонов метро с компанией-победителем тендера "Укррослизинг". По данным издания "Наші гроші", основателем компании была кипрская фирма близкий к окружению Виктора Януковича. Сейчас бенефициаром компании в украинском реестре указанный Павел Фукс - до недавнего времени российский бизнесмен.

По состоянию на 2018 год общий долг Киевского метрополитена перед "Укррослизинг" составляет почти 2 млрд грн. Меньше половины - это задолженная плата за вагоны метро. Более миллиарда гривен - коэффициент корректировки, возникший из-за изменения валютного курса.

Столичная власть обращалась в , , Кабмина по вопросам о введении санкций против компании, которая в структуре собственности имела русские корни. Также была неудачная попытка через суд отсрочить выплату долга. Поэтому КП "Киевский метрополитен" все же придется оплатить средства.

КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. Планируется построить участок с электродепо в Подольском районе (от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая", "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (первая очередь строительства).

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