В законопроект о Национальной безопасности Украины заложены стратегические вопросы для Украины, которые необходимо реализовать для интегрирования в . Об этом сообщила журналистам народный депутат Украины, представитель президента Украины Ирина , передает со ссылкой на .

В частности, по ее словам, Украина даже не имея четкого плана о присоединении к , уже в одностороннем порядке осуществляет ряд необходимых для этого мероприятий.

"Этот закон о Нацбезопасности - основные стратегические моменты, на которых должна остановиться Украина для того, чтобы интегрироваться в . Основные постулаты, которого будут заложены в закон о Национальной безопасности: там будет четко определено, какие службы и учреждения будут входить в Национальную безопасность и оборону Украины. Мы говорили, что это и , и Нацгвардия, это и , и войска спецназначения. Этот законопроект определит основную стратегию Украины по тем стандартам, которые должна на себя в одностороннем порядке принять Украина для того, чтобы наши европейские партнеры увидели, что мы даже не имея плана присоединения к уже в одностороннем порядке осуществляем соответствующие мероприятия", - заявила .

Также она добавила, что европейский курс Украины может быть прописан в Конституции Украины.

"Мы внесли изменения в закон о внешнеполитической деятельности Украины. Сейчас думаем о том, чтобы включить европейский и евроатлантический курс в один из разделов Конституции Украины. Это нужно для того, чтобы дать сигнал нашим международным партнерам, что Украина очень серьезно рассматривает вопрос по интеграции в ", - добавила она.

Напомним, как сообщалось ранее, Верховная рада Украины может приступить к рассмотрению законопроекта о национальной безопасности на ближайшей пленарной неделе.

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