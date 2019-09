Агент ЦРУ, который разоблачил разговор Трампа и Зеленского, работал в Белом доме По теме: Июльский разговор президентов и Украины разоблачил сотрудник , который в течение недолгого времени работал в Белом доме. Об этом сообщает со ссылкой на The New York Times, передает со ссылкой на . Ссылаясь на информированные источники, The New York Times сообщает, что офицер , который выступил обличителем якобы нарушений Трампа, уже вернулся в Центральное разведывательное управление. При этом отмечается, что разоблачитель не был непосередственно ознакомлен с содержанием разговора, но узнал о нем в ходе работы в Белом доме. Дональд Трамп рассчитывает узнать, кто предоставил информацию о его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским неназванному сотруднику американской разведки. Сообщалось, что высокопоставленные представители Белого дома вмешались, чтобы "заблокировать" все записи телефонного разговора президентов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. писало, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора между президентами Украины и Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Американского лидера обвиняли в давлении на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура зеленского сша что украины доме Теги: политика