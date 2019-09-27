Бывший генеральный прокурор Украины Юрий отрицает, что Хантер Байден нарушал законодательство во время своей работы в Украине, передает со ссылкой на .

"С точки зрения украинского законодательства он ничего не нарушил", - сказал экс-генпрокурор американскому изданию The Washington Post.

Именно на слова ранее опирался личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани по обвинениям в деле Байдена.

Сам же Хантер Байден сразу опроверг обвинения со стороны президента Дональда Трампа и его юриста Джулиани. Они считали, что Джо Байден, будучи вице-президента , потребовал к украинскому руководству уволить прокурора, расследовавший нарушения компании, связывающих с Хантером Байденом.

Бывший вице-президент Джозеф Байден убежден, что действия Трампа "трагедия и оскорбление для каждого американца".

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