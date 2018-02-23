В весной начнут выпускать туристические ID-карты Kyiv Pass для детей с интересными для них аттракциями.

Об этом сообщила во время KidsKumpForum в руководитель проекта Дарья Солнечная, передает со ссылкой на .

Kids Pass работать по той же системе, что и Kiev Pass, но стоимость такой карты будет значительно ниже.

"Сегодня карта Kiev Pass стоит 450 грн, как для взрослых, так и для детей. В мае мы планируем запустить Kids Pass. Такая карта будет стоить дешевле, но пока о ценах говорить не берусь. Мы еще работаем над наполнением. К нашему проекту подключатся новые локации и новые места посещения, которые будут интересны именно детям", - рассказала Солнечная.

Kyiv PASS - специальная карточка для туристов, которая позволяет воспользоваться рядом услуг в и посетить интересные места столицы.

Карточка содержит тур автобусом hop-on hop-off, что позволяет выйти на любой остановке, прогуляться и подсесть на следующий автобус, пешеходную прогулку по центру города, бесплатный тур в 20 музеев, одно посещение зоопарка. Также в стоимость входят три поездки на метро. Ряд кафе, ресторанов и развлекательных заведений предоставляют скидки владельцам карт.

В перенесли старт тестирования системы электронной оплаты проезда в транспорте на 14 июля.

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