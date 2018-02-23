Законопроекта "Покупай украинское - плати украинцам" подрывает положение об Ассоциации Украина-ЕС.

Об этом заявил посол Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, передает со ссылкой на .

Посол отметил, что сторонники законопроекта пользуются ложными аргументами, и призвал критически оценивать такие месседжи.

"Популисты, которые говорят, что законопроект "Покупай украинское" хорош для Украины - они вам просто врут... Они говорят, что "Покупай украинское" идет на пользу украинцам, мол, будут создаваться рабочие места. Это ложь. И не потому, что мы сами хотим повыигрывать тендеры, а потому, что из-за такого закона вы потеряете конкуренцию между участников тендеров. Без конкуренции вам придется платить больше и получать худшее качество. Следовательно, от этого закона проигрывает не ЕС - от него проигрывает Украина", - пояснил Мингарелли.

7 декабря приняла в первом чтении законопроект №7026 об обязательном учете местной составляющей для госзакупок - "Покупай украинское, плати украинцам".

Авторы законопроекта предлагают ввести в процедуру публичных тендеров определенных групп товаров (пока не определенных) обязательную оценку их "местной составляющей" и выбирать победителями тендеров тех участников, кто докажет больший процент "составляющей", даже при условии высокой цены.

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