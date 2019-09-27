|Водитель выпил рюмку перед патрульными
|27.09.2019 23:35
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В Черновцах водитель, нарушивший правила дорожного движения, выпил пива на глазах у патрульных.
Проверяя документы полицейские заметили, что человек пьян, передает со ссылкой на .
В ответ на вопрос, пил ли алкоголь, водитель сел за руль и выпил пива. Бутылку взял у пассажира. Свой поступок объяснил тем, что перенервничал и уже позвонил владельцу машины, чтобы тот приехал и сел за руль.
Правоохранители составили на него протокол за управление транспортом в нетрезвом и за отсутствие страхового полиса.
В Полтавской области патрульные обнаружили пьяного водителя, у которого доза алкоголя в крови превышала норму в 16 раз. В таком состоянии мужчина попал в .