В Черновцах водитель, нарушивший правила дорожного движения, выпил пива на глазах у патрульных.

Проверяя документы полицейские заметили, что человек пьян, передает со ссылкой на .

В ответ на вопрос, пил ли алкоголь, водитель сел за руль и выпил пива. Бутылку взял у пассажира. Свой поступок объяснил тем, что перенервничал и уже позвонил владельцу машины, чтобы тот приехал и сел за руль.

Правоохранители составили на него протокол за управление транспортом в нетрезвом и за отсутствие страхового полиса.

В Полтавской области патрульные обнаружили пьяного водителя, у которого доза алкоголя в крови превышала норму в 16 раз. В таком состоянии мужчина попал в .

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