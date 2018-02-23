В Хмельницкой обл. сотрудники разоблачили на взятке начальника одной из исправительных колоний и его заместителя.

Руководитель учреждения через своего заместителя требовал $3 тыс. от родственницы мужчины, осужденного за убийство, передает со ссылкой на .

За эту сумму обещали содействие в положительном решении вопроса об условно-досрочном освобождении.

Заместителя начальника колонии задержали при получении всей суммы взятки на автовокзале в Шепетовке Хмельницкой обл. Начальника колонии правоохранители задержали в служебном кабинете.

Полицейский потребовал у женщины $ 2 тыс. за избежание наказания по приобретению наркотиков.

Мужчина работал оперуполномоченным уголовного розыска отдела полиции в Умани Черкасской области

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