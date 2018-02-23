Неполитические Сводки
|Руководство исправительной колонии попалось на взятке
|23.02.2018 23:58
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В Хмельницкой обл. сотрудники разоблачили на взятке начальника одной из исправительных колоний и его заместителя.
Руководитель учреждения через своего заместителя требовал $3 тыс. от родственницы мужчины, осужденного за убийство, передает со ссылкой на .
За эту сумму обещали содействие в положительном решении вопроса об условно-досрочном освобождении.
Заместителя начальника колонии задержали при получении всей суммы взятки на автовокзале в Шепетовке Хмельницкой обл. Начальника колонии правоохранители задержали в служебном кабинете.
Полицейский потребовал у женщины $ 2 тыс. за избежание наказания по приобретению наркотиков.
Мужчина работал оперуполномоченным уголовного розыска отдела полиции в Умани Черкасской области