Неполитические Сводки
|Полноэкранный флагман Sony Xperia XZ2 показали на фото
|24.02.2018 00:30
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В Сети были опубликованы качественные снимки еще неанонсированного флагманского смартфона Xperia XZ2. На фото можно в деталях рассмотреть корпус устройства, презентация которого состоится в рамках выставки MWC в Барселоне. Об этом пишет со ссылкой на .
Гаджет получил дисплей диагональю 5,7 дюйма. При этом младшая его версия Compact будет иметь экран в пять дюймов.
Спереди и сзади у Xperia XZ2 будет стекло, а "младший брат" линейки получит устойчивый к царапинам поликарбонат.
Известно также, что в основу устройства положен топовый процессор Snapdragon 845.
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