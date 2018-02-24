В Сети были опубликованы качественные снимки еще неанонсированного флагманского смартфона Xperia XZ2. На фото можно в деталях рассмотреть корпус устройства, презентация которого состоится в рамках выставки MWC в Барселоне. Об этом пишет со ссылкой на .

Гаджет получил дисплей диагональю 5,7 дюйма. При этом младшая его версия Compact будет иметь экран в пять дюймов.

Спереди и сзади у Xperia XZ2 будет стекло, а "младший брат" линейки получит устойчивый к царапинам поликарбонат.

Известно также, что в основу устройства положен топовый процессор Snapdragon 845.

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