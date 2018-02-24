Украинский пограничник погиб на полигоне во Львовской области из-за нарушения со стороны руководителя стрельб. Об этом сообщила военная прокуратура Западного региона.

За превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия офицеру грозит от семи до десяти лет лишения свободы,передает со ссылкой на .

"Офицер-руководитель стрельб допустил, что в блиндаже, который стоял на линии огня, вместе с целью находились шесть человек. Вследствие выстрела из РПГ состоялось прямое попадание в укрытие. От осколка погиб военный ", - сообщает Прямый.

Руководителем стрельб был полковник Сергей Дупляк, офицер со значительным боевым опытом, награжден орденом Богдана Хмельницкого. Он проводил так называемую обкатку боем и находился в блиндаже вместе со своими подчиненными, пишет ZAXID.NET.

В Госпогранслужбе также сообщили, что будут просить суд отпустить офицера на поруки.

36-летний прапорщик подразделения "Шквал", который 15 лет работал в Госпогранслужбе, погиб в четверг, 22 февраля близко Великих Мостов во время стрельб на полигоне.

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