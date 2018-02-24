Десять лет назад первым из украинских боксеров объединил два титула. 23 февраля 2008 года на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, , победил единогласным решением российского боксера Султана Ибрагимова. К своему титула IBF добавил пояс соперника - по версии WBO,передает со ссылкой на .

Владимир отдельно не рисковал. Султан действовал слишком осторожно, пытался "выжить" с минимальными потерями. Судьи отдали победу украинцу с разницей от шести до девяти очков. Бой получился скучным. После такого выступления в Кличко вернулся только в 2015 году - на той же арене победил по очкам еще одного американца Брайанта Дженнингса. Поединок получился также не слишком зрелищным.

Вторым украинцем, кто объединил титулы, стал Александр Усик. 27 января 2018 в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии он стал обладателем поясов WBO и WBC в первом тяжелом весе.

После поражения от Кличко Ибрагимов в ринг так и не выходил. Поражение от украинца стала первым и единственным в карьере россиянина. Владимир правил в супертяжелом дивизионе еще более семи лет.

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