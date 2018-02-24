"Начали ставить диагноз системе. Разобрали, какие нужны ресурсы - временные человеческие, финансовые, и кто у нас соисполнитель. Есть много проблем - старые здания, недофинансирование, переквалафикация кадров, низкие зарплаты сотрудников. Но мы движемся к тому, чтобы пенитенциарная система выполняла свою миссию, которая заложена в цивилизованном мире. Должны отойти от изоляции и функции исполнения наказаний. Главное - это ресоциализация и условия содержания лиц, которые не унижают их достоинство и приводят к тому, что рецидив не совершается. В условиях этой реформы мы должны думать об изменении общества с другой стороны. Мы идем к тому, что человек должен выходить из тюрьмы нормальным, здоровым физически и морально. Это системная и очень кропотливая работа. Человек должен признать свое преступление. Дать ему возможность понимания, что можно жить, не вступая в конфликт с законом. Получить образование и профессию", - говорит Чернышев.

уже подписало меморандумы с Министерством социальной политики и центром занятости.

"Совместно с общественными организациями работаем над созданием специальных реабилитационных центров, где человеку смогут оказать помощь, вероятно хотя бы психологическую и с трудоустройством. Понятно, что ставим на учет, отслеживаем. Многим некуда идти - нету дома, никто не ждет. Общежитий нет и для граждан, которые не совершали преступление. Так же и с работой. К примеру, по людям с инвалидностью есть закон, который обязывает определенный процент от общего количества работающих, трудоустраивать. В отношении бывших заключенных такого закона нет. Когда мы говорим о мировой практике, и там нет такого, но есть социальный долг ", - добавил Чернышов.

Украины показало изнутри один из старейших корпусов Лукьяновского СИЗО в - изолятор "Катьку". Зданию почти 160 лет. Кое-где отсутствует стекло на окнах, на стенах - плесень.

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