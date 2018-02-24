В Сети появились официальные рендеры еще неанонсированного полноэкранного смартфона 7 Plus. Гаджет относится к продуктам среднего сегмента, и тем не менее, получил достойные функции.

В частности, устройство оснащено двойной основной камерой и экраном с диагональю 6 дюймов. Об этом пишет со ссылкой на .

Данный смартфон будет старшей версией 7. При этом общим для обеих моделей станет лишь дизайн - металлический корпус и стеклянная задняя крышка.

По информации издания, передние рамки смартфона немного уменьшились, при этом появился двойной модуль основной камеры.

Экран смартфона имеет согласие Full HD+ или 2160×1080 пикселей. Основная камера состоит из двух модулей, согласие которых 12 и 13 Мп.

Базируется устройство на процессоре Snapdragon 660 — продукте из линейки Qualcomm для среднего сегмента. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной - 64.

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