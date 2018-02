Nokia 7 Plus: в Сети появились официальные рендеры По теме: В Сети появились официальные рендеры еще неанонсированного полноэкранного смартфона 7 Plus. Гаджет относится к продуктам среднего сегмента, и тем не менее, получил достойные функции. В частности, устройство оснащено двойной основной камерой и экраном с диагональю 6 дюймов. Об этом пишет со ссылкой на . Данный смартфон будет старшей версией 7. При этом общим для обеих моделей станет лишь дизайн - металлический корпус и стеклянная задняя крышка. По информации издания, передние рамки смартфона немного уменьшились, при этом появился двойной модуль основной камеры. Экран смартфона имеет согласие Full HD+ или 2160×1080 пикселей. Основная камера состоит из двух модулей, согласие которых 12 и 13 Мп. Базируется устройство на процессоре Snapdragon 660 — продукте из линейки Qualcomm для среднего сегмента. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной - 64.











