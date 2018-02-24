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|В Египте убили 27-летнюю украинку
|24.02.2018 02:55
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Трагедия произошла 22 февраля в курортном городе Хургада в Египте,передает со ссылкой на .
27-летнюю украинскую девушку нашли мертвой в доме, в котором она проживала.
"Посольство Украины в Египте сообщило, что 21.02.2018 года в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в в гражданском браке с гражданином этой страны. Полиция ведет следствие. Дело находится на контроле ПУ в Египте ", - говорится в сообщении.
Тело умершей девушки обнаружил ее муж, когда вернулся с работы. На теле девушки обнаружены многочисленные следы от ударов. Девушка работала в гостинице в отделе по работе с гостями.
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