Трагедия произошла 22 февраля в курортном городе Хургада в Египте,передает со ссылкой на .

27-летнюю украинскую девушку нашли мертвой в доме, в котором она проживала.

"Посольство Украины в Египте сообщило, что 21.02.2018 года в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в в гражданском браке с гражданином этой страны. Полиция ведет следствие. Дело находится на контроле ПУ в Египте ", - говорится в сообщении.

Тело умершей девушки обнаружил ее муж, когда вернулся с работы. На теле девушки обнаружены многочисленные следы от ударов. Девушка работала в гостинице в отделе по работе с гостями.

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