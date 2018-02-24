Капитан "Шахтера" Дарио Срна дисквалифицирован за допинг на 17 месяцев. Об этом сообщает официальный сайт Национального антидопингового центра Украины.

Срок отстранения исчисляется с даты взятия пробы, то есть с 22 марта 2017 года,передает со ссылкой на .

Срна не поможет "Шахтеру" в оставшихся матчах текущего сезона, а также на старте нового розыгрыша УПЛ. Его возвращение может состояться не ранее 22 августа 2018 года.

В крови хорвата были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля. В частности дегидроэпиандростерона, который включен ВАДА в список запрещенных препаратов на 2017 год.

Наказание для Срны могло быть и более строгим, но в НАДЦ учли объяснения спортсмена и пришли к выводу, что значительной вины с его стороны нет.

35-летний Дарио Срна приостановил выступления за "" в сентябре после того, как сдал положительную допинг-пробу во внесоревновательный период. Позже 35-летний хорват был отстранен от соревнований .

Срна играет за "" с 2003 года и является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. В этом сезоне он успел сыграть 10 игр во всех турнирах, отметившись 4 голевыми передачами.

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