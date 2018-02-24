Российские спецслужбы планируют обострение конфликта между конфессиями УПЦ КП и УПЦ МП. Об этом заявил заместитель главы Службы Безопасности Украины Виктор Кононенко,передает со ссылкой на .

"Наиболее перспективным, по мнению представителей российских спецслужб, является раздувание противостояния в украинском православии. Именно на провоцирование обострения в этом направлении будут направлять усилия в ближайшее время. Для этого россияне планируют использовать имеющийся запас подконтрольных церковных и околоцерковных организаций, а также тему патриотических структур", - считает Кононенко.

уже фиксирует налаживание контактов и готовность российской стороны для передачи средств на выполнение подобных заказов.

Кононенко уточнил, для провокаций спецслужбы России планируют использовать религиозные организации Украинской православной церкви Московского Патриархата. Якобы планируется захват храмов в Украине для реакции со стороны Русской православной церкви, целью которой является раздувание конфликта между верующими УПЦ.

Священник незаконно построенного храма УПЦ Московского патриархата в Бродах на Львовщине со своими прихожанами напал на съемочную группу программы "Правда. Расследование". Вытолкали журналистку с территории церкви, ударив при этом о ворота. Камеру пытались закрыть. При этом выкрикивали, что это частная территория.

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