В Украине за последние несколько дней заметно возросла стоимость бананов. Фрукты подорожали на 10%. С начала месяца - более чем на 20%.

На оптовых рынках за килограмм качественных бананов необходимо заплатить 45-47 грн. По цене 38-44 грн за кг продают остатки фруктов не очень высокого качества, передает со ссылкой на .

Специалисты отмечают, что подорожание бананов обусловлено существенным снижением мирового урожая. Через неблагоприятные погодные условия, холодную и пасмурную погоду валовое производство бананов снизилось на 18-20%.

Правда повышение цен почти не повлияло на спрос. По данным экспертов, за первые два месяца зимы Украина импортировала почти 47 тыс. тонн бананов. Это на 5% больше, чем в подобный период прошлого года. Тогда они стоили почти на 60% дешевле.

На конец января килограмм апельсинов стоил 30 грн. Это на 15 грн меньше, чем в декабре прошлого года. Лимоны на оптовом рынке продавали по 38 грн за кг. За месяц цена упала на 7 грн. На 1 грн подорожали отечественные яблоки. По состоянию на 31 января в среднем стоили 14 грн за кг.

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